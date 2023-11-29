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Виллы в Icmeler Mahallesi, Турция

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6 объектов найдено
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 476 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€3,18 млн
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Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€2,28 млн
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Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 429 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€2,33 млн
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Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 449 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€2,83 млн
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Вилла 6 спален в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€2,42 млн
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Вилла 5 спален в Icmeler Mahallesi, Турция
Вилла 5 спален
Icmeler Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 374 м²
Количество этажей 1
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
€2,02 млн
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Параметры недвижимости в Icmeler Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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