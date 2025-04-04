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Квартиры с террасой в Haci Kasim Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Haci Kasim Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Haci Kasim Mahallesi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 231 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция Предлагаются прос…
$821,834
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Параметры недвижимости в Haci Kasim Mahallesi, Турция

с садом
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