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Жильё в Haci Kasim Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с подвалом в Haci Kasim Mahallesi, Турция
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с подвалом
Haci Kasim Mahallesi, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 364 м²
Виллы на продажу находится в Шиле. Шиле - приморский город, расположенный на азиатской сторо…
€800,000
в месяц
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Timondro
Языки общения: English, Deutsch
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Haci Kasim Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Haci Kasim Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 231 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция Предлагаются прос…
€745,326
в месяц
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Параметры недвижимости в Haci Kasim Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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