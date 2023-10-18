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Квартиры в Haci Kasim Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Haci Kasim Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Haci Kasim Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 231 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция Предлагаются прос…
€745,326

Параметры недвижимости в Haci Kasim Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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