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Квартиры с террасой в Guemuessuyu Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 6
Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция Предлагаются кра…
$595,042
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Параметры недвижимости в Guemuessuyu Mahallesi, Турция

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