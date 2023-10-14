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Виллы с видом на горы в Фетхие, Турция

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31 объект найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию восхитительную виллу, которая сочетает в себе роскошь, комфорт …
€560,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Представлена на продажу строящаяся вилла, расположенная в 30 минутах от центра Фетхие, в 25 …
€220,000
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
3-Этажный Дом с Гарантированным Доходом от Аренды в Фетхие, Оваджик Дом с планировкой 6+1 ра…
€1,16 млн
Вилла 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном в Фетхие, Мугла. Виллы с шикарным дизайном расположены в…
€475,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/3
Роскошные Виллы с Видом на Природу в Хисароню, Оваджик Роскошные виллы с современным дизайно…
€772,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Роскошный Трехэтажный Дом с Частным Садом и Бассейном в Фетхие, Мугла Роскошная вилла распол…
€928,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Трехэтажные Виллы с Видом на Природу в Мугле, Фетхие Отдельные виллы расположены в районе Хи…
€737,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Новая 3-Этажная Отдельная Вилла в Хисароню, Олюдениз Трехэтажная вилла в современном стиле р…
€917,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 775 м²
Количество этажей 3
Отдельная Вилла с Бассейном в Фетхие, Олюдениз Отдельная трехэтажная вилла в современном сти…
€870,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Роскошная Вилла с Бассейном и Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Роскошная вилла в Олюденизе, …
€580,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная Вилла с Видом на Природу и Горы в Олюденизе, Фетхие Вилла в окружении природы ра…
€807,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 4
Роскошные Дома с Турецкой Баней и Сауной в Оваджике, Фетхие Оваджик – причудливая деревня Фе…
€720,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Отдельная Просторная Вилла с Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Вилла расположена в Оваджике, …
€870,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Отдельный Трехэтажный Дом с Бассейном и Видом на Природу в Оваджике, Фетхие Первоклассный до…
€569,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная Вилла с Большим Садом в Фетхие, Хисароню Предлагаем купить виллу в Фетхие, Мугла…
€598,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Фетхие, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Виллы 3+2 Рядом с Морем и Пристанью в Фетхие, Карагёзлер Проект расположен на лоне природы в…
€810,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная Вилла с Бассейном и Великолепным Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Роскошная вилл…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Стильный Дом с Индивидуальным Бассейном и Видом на Горы в Оваджике, Фетхие Дом со стильным д…
€818,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 447 м²
Количество этажей 3
Роскошная Отдельная Вилла с Бассейном в Фетхие в Лесу Фетхие известен как туристический куро…
€1,16 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с c ремонтом в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с c ремонтом
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Этаж 2/3
Виллы с Личными Бассейнами в Мугле, Фетхие, с Гарантией Аренды Фетхие – регион в провинции М…
€870,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Роскошный Отдельный Дом с Бассейном в Олюденизе, Фетхие Роскошный частный дом расположен на …
€754,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Этаж 1
Двухэтажные Просторные Виллы с 4 Спальнями и Собственным Бассейном в Фетхие, Олюдениз Отдель…
€696,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Дома, Обещающие Высокий Доход от Аренды, в Идеальном Месте Олюдениза Отдельные дома располож…
€667,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Этаж 1/3
Роскошная Вилла с Гарантией Арендного Дохода в Фетхие, Олюдениз Отдельная вилла с большим са…
€963,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Этаж 1/2
Отдельные Виллы с Личным Бассейном в Центре Олюдениза в Фетхие Виллы с 4 спальнями расположе…
€638,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с c ремонтом в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с c ремонтом
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Отдельные Роскошные Виллы с Собственным Бассейном в Олюденизе, Фетхие Пляж Олюдениз в Фетхие…
€942,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Отдельная Вилла с 4 Спальнями и 4 Ванными Комнатами в Фетхие, Олюдениз Отдельная вилла с 4 с…
€465,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Частный Дом с Индивидуальным Бассейном в Фетхие, Олюдениз. Частный дом в Олюденизе, Оваджик …
€638,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 1/2
Просторная Отдельная Вилла с Частным Бассейном в Мугле, ​​Фетхие, Олюдениз Олюдениз располож…
€532,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Этаж 1/3
Вилла с Хаммамом, Сауной, Джакузи и Подогреваемым Бассейном в Олюденизе, Турция Фетхие – поп…
€700,000

Параметры недвижимости в Фетхие, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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