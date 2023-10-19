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Дуплексы в Fatih Mahallesi, Турция

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8 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Замечательные апартаменты 1+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и соци…
€235,700
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 5/5
Комфортабельный дуплекс 2+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социал…
€284,100
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 134 м²
Этаж 5/5
Шикарный дуплекс 3+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные об…
€388,100
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 5
Площадь 134 м²
Этаж 5/5
Роскошный дуплекс 4+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные о…
€384,900
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 5
Площадь 229 м²
Этаж 5/5
Новый дуплекс 4+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
€334,000
Дуплекс 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Новый дуплекс в саду 1+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на приро…
€145,500
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Этаж 5/5
Новый пентхаус с террасой 2+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на …
€167,700
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Этаж 5/5
Новый дуплекс 3+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
€175,800

Параметры недвижимости в Fatih Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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