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Дома с видом на море в Эскишехир, Турция

1 объект найдено
Дом с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dinek, Турция
Дом с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dinek, Турция
В резиденции предлагается отличная инфраструктура, спортивные и игровые площадки, прогулочн…
€249,000

Параметры недвижимости в Эскишехир, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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