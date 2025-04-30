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Дома у моря в Эрдемлях, Турция

виллы
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дуплексы
6
2 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 16
Недвижимость с инвестиционным потенциалом в Мерсине Мерсин, жемчужина Средиземноморья, привл…
$155,757
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Вилла 5 комнат в Эрдемли, Турция
Вилла 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на море и природу в Аяше, Мерсин Виллы с видом на море и природу расположены в…
$379,278
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