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Квартиры с садом в Диярбакыре, Турция

Эгиль
9
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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Topcular, Турция
Квартира 4 спальни
Topcular, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Эти апартаменты расположены в Эйюпсултане, одном из самых центральных и исторических районов…
$1,28 млн
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Типы недвижимости в Диярбакыре

трехкомнатные

Параметры недвижимости в Диярбакыре, Турция

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