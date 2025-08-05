Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Чамлыхемшин
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Чамлыхемшин, Турция

1 объект найдено
Коммерческое помещение 413 м² в Чамлыхемшин, Турция
Коммерческое помещение 413 м²
Чамлыхемшин, Турция
Число комнат 12
Количество спален 12
Площадь 413 м²
Количество этажей 3
Бутик-отель на продажу в Ризе, Айдер, на 12 номеров, в окружении природы Этот уютный бутик-о…
$3,25 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти