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Дома с видом на горы в Бодрум, Турция

виллы
121
дуплексы
7
7 объектов найдено
Вилла 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Бодрум, Турция
Вилла 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Одноэтажные Дома с Интересным Дизайном в Бодруме на Лоне Природы Бодрум расположен на западн…
€874,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Derekoey, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
Дома с Садом на Лоне Природы Рядом с Центром в Бодруме Новые дома расположены в Гюмюшлюке – …
€1,19 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Bitez, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bitez, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
 
Цена по запросу
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Этот жилой комплекс раскинулся в районе Йокушбаши, Бодрум. Идеальная локация: близко к центр…
€3,00 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 6
Мечты сбываются в районе Ялыкавак – одном из лучших района Бодрума. Просто представьте, как …
€1,24 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс премиум класса состоит из вилл с элегантным дизайном, которые расположены в п…
€800,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Количество этажей 3
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный проект вилл FOA MARE! Наш проект расположен в э…
€1,13 млн

Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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