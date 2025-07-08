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Купить жилую недвижимость в Biga, Турция

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Bahceli, Турция
Квартира 1 спальня
Bahceli, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Роскошные апартаменты с видом на горы и море в Бахчели, Гирне, Северный Кипр Расположенные в…
$147,469
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Квартира в Bahceli, Турция
Квартира
Bahceli, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Откройте для себя изысканные апартаменты на набережной для продажи в Эсентепе, Северный Кипр…
$195,839
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