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Квартиры в Bayburt merkez, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Arakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Arakli, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 5
Уникальная Недвижимость в Трабзоне для Спокойной Жизни. Уникальная недвижимость расположена …
€78,500
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Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Arakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Arakli, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 9
Квартиры с Видом на Море в Новом Жилом Проекте в Трабзоне. Квартиры в Трабзоне расположены в…
€163,000
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Параметры недвижимости в Bayburt merkez, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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