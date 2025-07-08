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Квартиры в Амасье, Турция

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1 объект найдено
Квартира в Ziyaret, Турция
Квартира
Ziyaret, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Откройте для себя современную жизнь в этих недавно построенных квартирах, расположенных в ра…
$80,813
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Параметры недвижимости в Амасье, Турция

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