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Квартиры-студии с видом на море в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
10
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5 объектов найдено
Студия с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
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Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
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Цена по запросу
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Алания, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/7
Район Кестель, г. Алания Комплекс AQUA RESİDENCE https://maps.app.goo.gl/psRAiLahq1NAUwDg6…
€110,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Алания, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/6
  Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц"   🇹🇷1+0, студия 4-й этаж,…
€125,000
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Алания, Турция
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3/5
Южный вид на город и море Расстояние до моря 200 м Общие характеристики Тип Квартира К…
€220,000

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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