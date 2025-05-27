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Квартиры-студии с гаражом в Аланье, Турция

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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Аланья, Турция
Студия 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/10
JASMINE PORT SUITE        JASMINE PORT SUITE - будет расположен в Алании. Одном из кру…
$48,545
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Студия 2 комнаты в Аланья, Турция
Студия 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект в районе Паяллар выделяется как отличная инвестиция, сочетающая стратегическое распол…
$48,097
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Студия 2 комнаты в Аланья, Турция
Студия 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект Аланьи в районе Паяллар выделяется как отличная инвестиция, сочетающая стратегическое…
$48,251
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