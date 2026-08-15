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Пентхаусы с бассейном в Аланье, Турция

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29 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
Этот прекрасно спроектированный дуплекс с 3 спальнями расположен в престижном районе Клеопат…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$303,151
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$285,661
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Пентхаус 3 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Этаж 4
Что вы получаете: Просторный двухуровневый пентхаус планировки 2+1 общей площадью 127 м² в н…
$138,501
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Пентхаус 2 комнаты в Тосмур, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Тосмур, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 9/9
Всего в 120 метрах от моря, этот современный дуплекс в Тосмуре предлагает 2 спальни, 2 ванны…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Просторный пентхаус 2+1 общей площадью 120 м², расположенный на 10 этаже. …
$145,939
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TekceTekce
Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Просторная двухуровневая квартира с 2 спальнями расположена в районе Клеопатра, всего в 325 …
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 7
Что вы получаете: Представляем просторную квартиру формата 3+1 с отдельной кухней общей площ…
$237,846
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Пентхаус 3 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Что вы получаете: Новый проект премиум на берегу района Кестель. О строите…
$498,796
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 11
Что вы получаете: Двухуровневую квартиру формата 2+1 площадью более 100 м², полностью меблир…
$184,312
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Пентхаус 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/18
Что вы получаете: Апартаменты в новом жилом комплексе с инфраструктурой уровня 5-звездочного…
$346,836
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Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Уютный двухуровневый пентхаус формата 2+1 с панорамным видом на Средиземно…
$292,595
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Пентхаус 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 5
Для гражданства Что вы получаете: Просторный двухуровневый пентхаус формата 3+1 общей площа…
$480,591
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Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Современный двухуровневый апартамент с двумя спальнями расположен в престижном районе Клеопа…
$500,386
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
Этот прекрасно спроектированный дуплекс с 3 спальнями расположен в престижном районе Клеопат…
$471,955
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/4
Полностью меблированный двухуровневый апартамент с двумя спальнями расположен всего в 300 ме…
$380,122
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Пентхаус 5 комнат в Оба, Турция
Пентхаус 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
В этом проекте у нас есть пентхаус, который принадлежит нам. В блоке Д №10. Будет полностью …
$571,638
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Пентхаус 2 комнаты в Тосмур, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Тосмур, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 9/9
Всего в 120 метрах от моря, этот современный дуплекс в Тосмуре предлагает 2 спальни, 2 ванны…
$520,907
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Полностью меблированная двухуровневая квартира с 2 спальнями расположена всего в 300 метрах …
$368,809
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Пентхаус 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 195 м²
Этаж 12
На продажу выставлен перевернутый дуплекс 3+1 в Махмутлар. Этот район привлекает своей непер…
$261,481
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Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эта современная квартира-дуplex находится всего в 325 метрах от моря в престижном районе Кле…
$409,407
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Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Просторная двухуровневая квартира с 2 спальнями расположена в районе Клеопатра, всего в 325 …
$449,210
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эта меблированная двухуровневая квартира расположена в одном из самых популярных районов Ала…
$345,052
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Пентхаус 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 12/12
Этот изысканный пентхаус расположен в оживленном районе Махмутлар в Алании, очень востребова…
$1,11 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6/6
Этот меблированный пентхаус площадью 160 м² расположен на 6-м этаже в престижном районе Джик…
$449,210
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 4/5
Предлагаем вашему вниманию роскошную двухуровневую квартиру 2+1 с потрясающим видом на море,…
$289,640
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Эти стильные апартаменты-дуплекс расположены в ухоженном жилом комплексе всего в 300 метрах …
$320,728
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