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Пентхаусы с бассейном в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
60
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44 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 11/12
Пентхаус 2+1 от инвестора в комплексе Махмутларе Рады Вам представить пентхаус 2+1 от…
€132,000
Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 10
Представляем вашему вниманию пентхаус в районе Махмутлар. Пентхаус общей площадью 230м2 расп…
€220,000
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 8
Жилой комплекс расположен в любимом многими районе Алании - Махмутлар. Расстояние до моря: 1…
€220,000
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Авсаллар, Турция
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 7
Дуплексы в элитном комплексе в Авсалларе по отличным ценам. СРОЧНАЯ ПРОДАЖА — в налич…
€155,750
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Yesiloez, Турция
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yesiloez, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 8
Жилой комплекс расположен в живописном и экологически чистом  районе Демирташ на вост…
€115,000
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Yalci, Турция
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Представляем вашему вниманию новый Комплекс в центре Алании в 150 метрах от моря. Ал…
€195,000
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Авсаллар, Турция
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 432 м²
Представляем вашему вниманию новый Комплекс в районе Авсаллар рядом с лесом и морем. …
€88,000
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Авсаллар, Турция
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Проект с видом на море в районе Авсаллар. Приглашаем вас познакомиться с новым инвест…
€98,000
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Авсаллар, Турция
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 5
Бутик — комплекс в экологичном районе Авсаллар. Представляем вашему вниманию новый у…
€169,000
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Авсаллар, Турция
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Очень уютный комплекс в Авсалларе с видом на море. Представляем вашему вниманию новы…
€97,500
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Авсаллар, Турция
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Рады представить вашему вниманию комплекс по приятным ценам в районе Авсаллар. Авсалл…
€92,000
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Payallar, Турция
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Payallar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 9
Инвестиционно-привлекательный проект в районе Паяллар. С огромным удовольствием, пред…
€120,000
Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с джакузи в Аланья, Турция
Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 4
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на четвертом этаже жилого комп…
€247,500
Пентхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Каракокали, Турция
Пентхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 3
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на третьем этаже жилого компле…
€242,000
Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 5
В тихом и уютном районе Кестель на продажу выставлен пентхаус планировки 5+1, расположенный …
€440,000
Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator в Аланья, Турция
Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Аланья, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 6
В продаже появился пентхаус планировки 5+1 в районе Авсаллар. Квартира общей площадью 260 м2…
€231,000
Пентхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 9
Жилой комплекс расположен в любимом многими районе Алании - Махмутлар. Расстояние до моря: 4…
€200,000
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном в Каракокали, Турция
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Каракокали, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 5
В самом респектабельном районе Оба продается двухуровневая меблированная квартира планировки…
€418,000
Пентхаус 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с садом в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с садом
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 5
В тихом и уютном районе Кестель на продажу выставлены двухуровневые апартаменты планировки 2…
€352,000
Пентхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 5
Пентхаус планировки 2+1 в районе Кестель. Расположен на пятом этаже имеет площадь 155м2 на к…
€407,000
Пентхаус 3 комнаты с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3
В районе Кестель выставлен на продажу пентхаус планировки 2+1.  В стоимость входит новая ком…
€434,500
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Каракокали, Турция
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Каракокали, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 3
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на третьем этаже жилого компле…
€533,500
Пентхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 6
В районе Махмутлар выставлен на продажу пентхаус планировки 2+1.  В стоимость входит новая к…
€180,000
Пентхаус 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с садом в Аланья, Турция
Пентхаус 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с садом
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 7
Представляем вашему вниманию пентхаус, расположенный на седьмом и восьмом этажах жилого комп…
€550,000
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Этаж 12
Представляем вашему вниманию пентхаус в районе Махмутлар. Пентхаус общей площадью 275м2 расп…
€280,500
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 7
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на седьмом этаже жилого компле…
€319,000
Пентхаус 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 1
Новый проект жилого комплекса в районе Бекташ. Комплекс состоит из четырех 3-х этажных блоко…
€450,000
Пентхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator в Аланья, Турция
Пентхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 5
В районе Махмутлар выставлен на продажу пентхаус планировки 3+1.  В стоимость входит новая к…
€159,500
Пентхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Аланья, Турция
Пентхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию проект жилого комплекса в районе Кестель. Это зеленый район с м…
€145,000
Пентхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 8
Проект комплекса расположен в Алании, в самом центре района Махмутлар. Махмутлар стал излюбл…
€250,000

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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