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Пентхаусы с бассейном в Алания, Турция
Sekerhane Mahallesi
60
Пентхаус
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44 объекта найдено
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Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
3
2
80 м²
11/12
Пентхаус 2+1 от инвестора в комплексе Махмутларе Рады Вам представить пентхаус 2+1 от…
€132,000
Рекомендовать
Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
6
2
230 м²
10
Представляем вашему вниманию пентхаус в районе Махмутлар. Пентхаус общей площадью 230м2 расп…
€220,000
Рекомендовать
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Аланья, Турция
5
2
270 м²
8
Жилой комплекс расположен в любимом многими районе Алании - Махмутлар. Расстояние до моря: 1…
€220,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
3
2
165 м²
7
Дуплексы в элитном комплексе в Авсалларе по отличным ценам. СРОЧНАЯ ПРОДАЖА — в налич…
€155,750
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Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yesiloez, Турция
2
55 м²
8
Жилой комплекс расположен в живописном и экологически чистом районе Демирташ на вост…
€115,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
2
2
90 м²
6
Представляем вашему вниманию новый Комплекс в центре Алании в 150 метрах от моря. Ал…
€195,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
2
1
432 м²
Представляем вашему вниманию новый Комплекс в районе Авсаллар рядом с лесом и морем. …
€88,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
2
1
42 м²
7
Проект с видом на море в районе Авсаллар. Приглашаем вас познакомиться с новым инвест…
€98,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
3
1
44 м²
5
Бутик — комплекс в экологичном районе Авсаллар. Представляем вашему вниманию новый у…
€169,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
2
1
50 м²
5
Очень уютный комплекс в Авсалларе с видом на море. Представляем вашему вниманию новы…
€97,500
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
2
2
49 м²
Рады представить вашему вниманию комплекс по приятным ценам в районе Авсаллар. Авсалл…
€92,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Payallar, Турция
2
1
60 м²
9
Инвестиционно-привлекательный проект в районе Паяллар. С огромным удовольствием, пред…
€120,000
Рекомендовать
Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
6
4
250 м²
4
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на четвертом этаже жилого комп…
€247,500
Рекомендовать
Пентхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Каракокали, Турция
3
2
98 м²
3
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на третьем этаже жилого компле…
€242,000
Рекомендовать
Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
6
3
320 м²
5
В тихом и уютном районе Кестель на продажу выставлен пентхаус планировки 5+1, расположенный …
€440,000
Рекомендовать
Пентхаус 6 комнат с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Аланья, Турция
6
3
260 м²
6
В продаже появился пентхаус планировки 5+1 в районе Авсаллар. Квартира общей площадью 260 м2…
€231,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
3
2
100 м²
9
Жилой комплекс расположен в любимом многими районе Алании - Махмутлар. Расстояние до моря: 4…
€200,000
Рекомендовать
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Каракокали, Турция
5
3
280 м²
5
В самом респектабельном районе Оба продается двухуровневая меблированная квартира планировки…
€418,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с садом
Аланья, Турция
3
2
160 м²
5
В тихом и уютном районе Кестель на продажу выставлены двухуровневые апартаменты планировки 2…
€352,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
3
2
155 м²
5
Пентхаус планировки 2+1 в районе Кестель. Расположен на пятом этаже имеет площадь 155м2 на к…
€407,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 комнаты с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Аланья, Турция
3
2
180 м²
3
В районе Кестель выставлен на продажу пентхаус планировки 2+1. В стоимость входит новая ком…
€434,500
Рекомендовать
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Каракокали, Турция
5
3
320 м²
3
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на третьем этаже жилого компле…
€533,500
Рекомендовать
Пентхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
3
2
130 м²
6
В районе Махмутлар выставлен на продажу пентхаус планировки 2+1. В стоимость входит новая к…
€180,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с садом
Аланья, Турция
4
2
200 м²
7
Представляем вашему вниманию пентхаус, расположенный на седьмом и восьмом этажах жилого комп…
€550,000
Рекомендовать
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
5
3
275 м²
12
Представляем вашему вниманию пентхаус в районе Махмутлар. Пентхаус общей площадью 275м2 расп…
€280,500
Рекомендовать
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Аланья, Турция
5
3
270 м²
7
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на седьмом этаже жилого компле…
€319,000
Рекомендовать
Пентхаус 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
5
2
147 м²
1
Новый проект жилого комплекса в районе Бекташ. Комплекс состоит из четырех 3-х этажных блоко…
€450,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Аланья, Турция
4
3
160 м²
5
В районе Махмутлар выставлен на продажу пентхаус планировки 3+1. В стоимость входит новая к…
€159,500
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Пентхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Аланья, Турция
4
1
50 м²
1
Представляем Вашему вниманию проект жилого комплекса в районе Кестель. Это зеленый район с м…
€145,000
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Пентхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
3
2
157 м²
8
Проект комплекса расположен в Алании, в самом центре района Махмутлар. Махмутлар стал излюбл…
€250,000
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