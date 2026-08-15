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Пентхаусы с видом на море в Аланье, Турция

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27 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$303,151
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$285,661
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Пентхаус 5 комнат в Испатлы, Турция
Пентхаус 5 комнат
Испатлы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Меблированная квартира в Аланье, Демирташ, с видом на море и город Квартира на продажу в Ала…
$171,582
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Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 13
Квартира в комплексе с собственным пляжем в Махмутларе, Алания Махмутлар – один из самых быс…
$455,784
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Пентхаус 2 комнаты в Тосмур, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Тосмур, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 9/9
Всего в 120 метрах от моря, этот современный дуплекс в Тосмуре предлагает 2 спальни, 2 ванны…
Цена по запросу
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Пентхаус 5 комнат в Оба, Турция
Пентхаус 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
Пентхаус был приобретен его нынешним владельцем в 2021 году за 210 000 евро. Цена очень разу…
$181,766
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TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 6/7
Квартира в Orion Hill Авсаллар Это вторичная продажа, полностью с мебелью и техникой. Про…
$115,114
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Пентхаус 4 комнаты в Оба, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Лучший дуплекс пентхаус в блоке C южная сторона с прямым видом на море, со всей мебелью. …
$569,245
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 7
Тип недвижимости: квартира (дуплекс) Категория: новое. Расположение: Алания, район Махмутлар…
$134,407
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Пентхаус 1 комната в Аланья, Турция
Пентхаус 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Этаж 5/6
Представляем вашему вниманию проект “LUX КЛАССА» в районе Чиплаклы/Алания. Данный проект ра…
$578,121
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
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Пентхаус 2 комнаты в Тосмур, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Тосмур, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 9/9
Всего в 120 метрах от моря, этот современный дуплекс в Тосмуре предлагает 2 спальни, 2 ванны…
$520,907
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Пентхаус 4 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3
На продажу выставлен дуплекс в Бекташ - это живописный район, который расположен немного вну…
$316,521
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 4/5
Продается пентхаус планировки 2+1 с видом на море в элитном комплексе в шаговой доступности …
$372,418
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Пентхаус 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 195 м²
Этаж 12
На продажу выставлен перевернутый дуплекс 3+1 в Махмутлар. Этот район привлекает своей непер…
$261,481
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Пентхаус 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Крытый бассейн с подогревомЛетний бассейн с водными горками (900 м2)тренажерный залСауна с г…
Цена по запросу
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Пентхаус 5 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
ONLY TWO PENTHOUSES LEFT!
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 4/5
Продается квартира 2+1 в Авсалларе всего в 250 метрах от моря. Квартира расположена в одном …
$185,183
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Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Еще один элегантный новый проект от Trust Point; ведущая строительная компания! В Аланье, г…
$653,016
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Пентхаус 5 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 10
Роскошный пентхаус по сниженной цене от Застройщика. Квартира в 2-х уровнях, 4+1, с новой ме…
$172,344
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
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Пентхаус 4 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 4
Новый уникальный проект на стадии карандаша по стартовым ценам. Расположен в центральной …
$262,040
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Пентхаус 5 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 10
Роскошный пентхаус по сниженной цене от Застройщика. Квартира в 2-х уровнях, 4+1. Американск…
$145,788
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Пентхаус 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Этаж 12/12
Yekta Kingdom Trade Centre - новый многофункциональный жилой комплекс, который претендует на…
$669,362
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
A project that adds value to life in nature and greenery, with a view of the castle and Cle…
$533,529
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Пентхаус 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 12/12
Этот изысканный пентхаус расположен в оживленном районе Махмутлар в Алании, очень востребова…
$1,11 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 4/5
Предлагаем вашему вниманию роскошную двухуровневую квартиру 2+1 с потрясающим видом на море,…
$289,640
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