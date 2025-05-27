Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Квартиры около гольф-клуба в Аланье, Турция

пентхаусы
331
кондо
5
многоуровневые квартиры
7
квартиры-студии
12
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
20 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4
Полным ходом идет строительство нового грандиозного проекта жилого комплекса в районе Авсалл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 10/12
AXA PROPERTY Продаеться 2+1 квартира в Алании Махмутларе с Видом На Море АЗУРА ПАРК …
$192,453
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AxA property®
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Новостройки в верхней части района Оба набирают оборот, так как свежий горный воздух и прохл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Новый проект оживает в Анталии/Алании/Каргыджаке, и каждая деталь, о которой вы мечтали, ста…
$239,094
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 8
В стремительно развивающемся районе Паяллар идет строительство ЖК класса-люкс. Жилой комплек…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
местоположение • 2,5 КМ ДО МОРЯ • 3 КМ РАССТОЯНИЯ ДО ЦЕНТРА АЛАНИИ • 1 КМ ДО БОЛЬНИЦЫ …
$173,211
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/6
For Sale 1+1 Apartment at Azura World & Hotel in Turkler Alanya Azura World & Hotel …
$133,933
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AxA property®
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
Алания Махмутлар Новостройка с мебелью 1+1, квартира 60м²🌟 ✅ АЛАНЬЯ / МАХМУТЛАР ✅ 1+1, 60м…
$78,446
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AxA property®
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 1 комната в Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2
Представляем вашему вниманию проект “LUX КЛАССА» в районе Чиплаклы/Алания. Данный проект ра…
$310,648
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 6/6
For Sale 2+1 Apartment at Azura World & Hotel Turkler Alanya Azura World & Hotel 2+1 – 1…
$252,083
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AxA property®
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом (третьем жилом) этаже  жилого…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4/6
For Sale 2+1 Apartment at Azura World & Hotel Turkler Alanya Azura World & Hotel 2+1…
$252,083
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AxA property®
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 000 м²
Район Каргыджак в Алании, Турция, предлагает прекрасную возможность для инвестиций в недвижи…
$358,641
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/12
Махмутлар/Алания американская кухня 2+1 Центральное расположение Продается полностью меб…
$154,567
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AxA property®
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 4
Недалеко от всей центральной части инфраструктуры Махмутлара (в раоне часов),  и в то же вре…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/5
Кестель Алания 1+1 американская кухня этаж 3 всего этаж 5 бассейн фитнес лифт имеютс…
$97,747
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AxA property®
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/5
Кестель Алания 2+1 200 м до моря полностью меблирована всего этаж 5 Расположен на 3 эта…
$169,177
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AxA property®
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
местоположение • 2,5 КМ ДО МОРЯ • 3 КМ РАССТОЯНИЯ ДО ЦЕНТРА АЛАНИИ • 1 КМ ДО БОЛЬНИЦЫ …
$230,607
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1
Отличное предложение для тех, кто хочет жить поближе к историческому центру Алании. В  район…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4
Предлагаем Вам рассмотреть покупку квартирв в масштабном проекте с концепцией 5* отеля в рай…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти