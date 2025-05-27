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Квартиры с гаражом в Аланье, Турция

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190 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Современный двухуровневый апартамент с двумя спальнями расположен в престижном районе Клеопа…
$500,386
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 5/13
2+1 Apartment for Sale in Alanya Mahmutlar Region with the Assurance of Redtower Property. …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
Это изысканный роскошный проект в Алании район Оба, который сочетает в себе зелень и комфорт…
$181,108
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 13
Роскошный и комфортный комлекс, где есть все для вашего отдыха и жизни: море, солнце и велик…
$184,763
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Квартира 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 5
TOPRAK PANORAMA KARGICAK Комплекс Топрак Панорама  расположен в одном из живописнейших ра…
$317,274
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Студия 1 комната в Аланья, Турция
Студия 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/10
JASMINE PORT SUITE        JASMINE PORT SUITE - будет расположен в Алании. Одном из кру…
$48,545
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Квартира находится на первом этаже нового 3-этажного дома в районе Авсаллар. Общая площадь с…
$147,071
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
О проекте Расположение: Аланья/Авсаллар, Анталья В стадии строительства Дата сдачи: июн…
$81,425
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Квартира 5 комнат в Аланья, Турция
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Обзор проекта: Престижный жилой комплекс в Алании Инжекум, в 2 км от моря. 12 блоков, 162 …
$247,006
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 10/12
AXA PROPERTY Продаеться 2+1 квартира в Алании Махмутларе с Видом На Море АЗУРА ПАРК …
$192,453
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AxA property®
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English, Русский, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя новую эру роскошной жизни и инвестиционного потенциала в самом сердце Алан…
$74,005
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Успейте приобрести квартиру своей мечты по самым выгодным ценам! В районе Кестель полным ход…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя новую эру роскошной жизни и инвестиционного потенциала в самом сердце Алан…
$73,496
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
Brutto: M² 1+1— 50 m2-110 M² M² 2+1— 85 m2-135 M² M² 3+1—115-145 M² M² 4+1—146 M…
$180,597
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Квартира 2 комнаты в Чиплаклы, Турция
Квартира 2 комнаты
Чиплаклы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с одной спальней расположена на втором этаже 3-этажного жилого комплекса в районе О…
$107,474
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 5
Предлагаем вниманию новый проект премиум уровня в привлекательном для инвесторов районе Кест…
$190,899
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
new project is an exquisite luxury project designed in significant style of Nordic Propert…
$296,707
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/7
Ozdence Hill Luxury Residence - элитный комплекс премиум класса в Каргыджаке. Мы рады пре…
$317,392
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/6
Эта стильная квартира с одной спальней расположена всего в 250 метрах от знаменитого пляжа К…
$226,263
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1
Внутренние и внешние характеристики; крытый и открытый бассейн, считыватель отпечатков пальц…
$225,871
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Эта современная квартира с одной спальней расположена в районе Клеопатра в Аланье, всего в 3…
$237,576
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Квартира в Аланья, Турция
Квартира
Аланья, Турция
Площадь 42 м²
Проект расположен в элитном и развивающемся районе Кестель в Алании. Расположенный всего в 8…
$181,834
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Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
The residence is an excellent choice for those who appreciate a luxurious lifestyle and a pr…
$263,298
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
There are 54 units 1+1, 6 units 2+1 duplex and 4 unit 3+1 duplex residence over 2 blocks tot…
$140,017
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Квартира 1 комната в Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Эта квартира находится в районе Клеопатра в Аланье, всего в 325 метрах от моря. Расположена …
$244,507
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Alanya Via Corner Residence Sea Front 1+1 With Detached Garden Apartment - 1+1, 70m² - ⁠…
$176,608
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Агентство
AxA property®
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 5 комнат в Махмутлар, Турция
Квартира 5 комнат
Махмутлар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Комплекс был построен на участке площадью 20.975 м2 в районе Алания/Цыплаклы и включает в се…
$386,237
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Комплекс, который строится из 5 блоков и в общей сложности 98 квартир на участке площадью 8.…
$196,224
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