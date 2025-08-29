Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Адана
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Адане, Турция

Юмурталык
3
1 объект найдено
Дом 6 спален в Akarca, Турция
Дом 6 спален
Akarca, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Фетхие, одно из самых знаковых мест отдыха Муглы, славится своей захватывающей природной кра…
$1,24 млн
