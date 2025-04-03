Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. 30 Agustos Mahallesi
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в 30 Agustos Mahallesi, Турция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 комнат в 30 Agustos Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
30 Agustos Mahallesi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 147 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция Предлагаются квартиры с балко…
$419,078
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в 30 Agustos Mahallesi, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов