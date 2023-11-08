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Жильё в 30 Agustos Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift в 30 Agustos Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, с Lift
30 Agustos Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 147 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция Предлагаются квартиры с балко…
€402,850

Параметры недвижимости в 30 Agustos Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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