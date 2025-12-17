Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Теп Красатти
  4. Жилая
  5. Студия

Студии в Тепе Красатти, Таиланд

1 объект найдено
Студия в Thalang, Таиланд
Студия
Thalang, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/7
Инвестируйте в шикарные апартаменты!Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и…
$117,181
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
