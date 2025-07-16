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Пентхаусы с бассейном в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
65
Си Сунтон
7
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3 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 716 м²
Этаж 6/6
Продается роскошный 4-х комнатный пентхаус с дизайнерским ремонтом площадью 716 кв.м. Пентха…
$3,99 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$536,000
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Пентхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$381,000
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Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с садом
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