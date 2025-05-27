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Коммерческая недвижимость в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
7
13 объектов найдено
Коммерческое помещение 320 м² в Са Кху, Таиланд
Коммерческое помещение 320 м²
Са Кху, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 320 м²
NAY6153 This wonderful plot of 2400 sq. m. along with bungalows and a large master ho…
$1,36 млн
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Коммерческое помещение 116 м² в Тхаланг, Таиланд
Коммерческое помещение 116 м²
Тхаланг, Таиланд
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 116 м²
MAI22607 Эта уникальная недвижимость предлагает исключительную возможность для тех, кто ище…
$491,854
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Коммерческое помещение 1 100 м² в Теп Красатти, Таиланд
Коммерческое помещение 1 100 м²
Теп Красатти, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 1 100 м²
TAL7295 This is a residence that has: 5 three-story villas secured parking within a …
$1,32 млн
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Коммерческое помещение 600 м² в Choeng Thale, Таиланд
Коммерческое помещение 600 м²
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 600 м²
BAN6675 URGENT SALE of a part of the hotel! Part of a working hotel with additional l…
$1,17 млн
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Доходный дом в Choeng Thale, Таиланд
Доходный дом
Choeng Thale, Таиланд
Количество этажей 5
Апарт-отель на первой линии пляжа Банг Тао • Сдача: декабрь 2022 г. • До моря: 50 м • …
Цена по запросу
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Доходный дом в Тхаланг, Таиланд
Доходный дом
Тхаланг, Таиланд
Количество этажей 4
Квартиры на первой линии пляжа Май Као Первая линия пляжа Май Као! Шикарный вид на море! …
Цена по запросу
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4-star hotel for sale, 75 rooms, near Phuket Airport, only 2 Km. в Тхаланг, Таиланд
4-star hotel for sale, 75 rooms, near Phuket Airport, only 2 Km.
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 75
Количество этажей 3
Продается 4-звездочный отель, 75 номеров, недалеко от аэропорта Пхукета, всего в 2 км.   …
$9,42 млн
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Доходный дом в Са Кху, Таиланд
Доходный дом
Са Кху, Таиланд
Новый кондо-отель на 1 линии с отельным управлением Новый комплекс на 1 линии с отельным…
Цена по запросу
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Комплекс Garrya Residences в Choeng Thale, Таиланд
Комплекс Garrya Residences
Choeng Thale, Таиланд
На живописном острове Пхукет, словно драгоценный цветок среди тропических джунглей, расцвел …
$1,02 млн
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Hayat
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Продается 4-звездочный отель, 256 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 150 метрах. в Ban Bang Thao, Таиланд
Продается 4-звездочный отель, 256 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 150 метрах.
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 256
Количество этажей 5
Продается 4-звездочный отель, 256 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 150 метр…
$44,53 млн
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Доходный дом в Чонг Тале, Таиланд
Доходный дом
Чонг Тале, Таиланд
Количество этажей 5
Квартиры при отеле в районе Лагуны Уникальное предложение - новый проект который сочетае…
Цена по запросу
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3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters. в Ban Bang Thao, Таиланд
3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters.
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 50
Количество этажей 5
Продается 3-звездочный отель на 50 номеров, недалеко от пляжа Сурин, Пхукет, всего в 300 мет…
$11,78 млн
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Доходный дом в Чонг Тале, Таиланд
Доходный дом
Чонг Тале, Таиланд
Количество этажей 7
Квартиры с гарантированным доходом 10% годовых • Сдача: Февраль 2023г. • До моря: 700 м …
Цена по запросу
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