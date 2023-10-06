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Жильё с бассейном в Пхукет, Таиланд

Патонг
30
Кату
15
Кхок Клой
10
712 объектов найдено
Дом 5 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
The BANGTAO District is the epitome of luxury in Phuket. Located just minutes from the airp…
€2,18 млн
Дом 2 спальни с бассейном, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 2 спальни с бассейном, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Цена по запросу
Дом 5 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 216 м²
Количество этажей 1
Botanica Luxuryholds the most desirable address in Phuket and will recognize elite residenc…
€3,70 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
€1,38 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 588 м²
Количество этажей 1
€1,81 млн
Дом 5 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 777 м²
Количество этажей 1
€2,36 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
€3,24 млн
Дом 6 спален с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 6 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 2
€4,98 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 467 м²
Количество этажей 1
€982,400
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Количество этажей 1
€1,02 млн
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 625 м²
€1,97 млн
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 208 м²
€3,70 млн
Дом 3 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
€713,502
Дом 4 спальни с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
На первом этаже двухэтажной виллы вы найдете террасу с частным бассейном, обеденную зону на …
Цена по запросу
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/6
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/6
€138,634
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 445 м²
На тихой улице района Банг Тао, известного своими отелями, ресторанами и пляжными клубами, р…
€958,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 487 м²
На тихой улице района Банг Тао, известного своими отелями, ресторанами и пляжными клубами, р…
€1,10 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 246 м²
Замысел этого проекта исходит из глубокого понимания ваших желаний и представлений о комфорт…
€340,000
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 731 м²
Представленная вилла– это жемчужина Пхукета. Она воплощает в себе красоту архитектуры, место…
€1,30 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Бан Ката, Таиланд
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Бан Ката, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 847 м²
Великолепная вилла, расположенная на вершине холма на западном побережье Пхукета. С нее откр…
€2,37 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Этот новый проект вилл уникален своим неповторимым месторасположением и качеством постройки,…
€525,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Этот новый проект вилл уникален своим неповторимым месторасположением и качеством постройки,…
€410,000
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 154 м²
Этот новый проект вилл уникален своим неповторимым месторасположением и качеством постройки,…
€368,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 481 м²
Проект представляет собой изысканное сочетание роскошных вилл с бассейнами, заботливо вписан…
€654,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 404 м²
Проект представляет собой изысканное сочетание роскошных вилл с бассейнами, заботливо вписан…
€523,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 484 м²
Проэкт представляет собой изысканное сочетание роскошных вилл с бассейнами, заботливо вписан…
€785,300
Дом 3 спальни с бассейном, с джакузи в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена в самом большом комплексе Laguna - Angsana Villas Phuket, в котором есть ф…
€590,477

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Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

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с видом на горы
с видом на озеро
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