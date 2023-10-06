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Жильё с видом на горы в Пхукет, Таиланд

Патонг
30
Кату
15
Кхок Клой
10
428 объектов найдено
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
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€126,565
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€67,027
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 625 м²
€1,97 млн
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 208 м²
€3,70 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
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Цена по запросу
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/7
Проект расположен на пляже Най Янг. Этот проект состоит из 6 элегантных 7-этажных зданий,…
€98,952
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/8
Подбираете интересную недвижимость в Таиланде? Хотите выгодно приобрести классное жилье н…
€103,456
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/7
Layan Green Park - это новый проект с уникальной инвестиционной привлекательностью, он строи…
€97,500
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/7
Layan Green Park - это новый проект с уникальной инвестиционной привлекательностью, он строи…
€95,666
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/5
Представляем Вашему вниманию новый комплекс апартаментов на первой линии пляжа Лаян, всего в…
€108,117
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3
Новый комплекс с прямым выходом на пляж. Это идеальный вариант для тех, кто любит отдыхать к…
€95,700
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/7
Уникальное предложение - новый проект который сочетает в себе отель 5* и жилой комплекс для …
€113,750
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/8
Кондоминимум в стиле тропический модерн расположен в нескольких минутах ходьбы от живописных…
€106,250
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/7
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом…
€112,280
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/6
Местоположение: рядом с ТЦ Фестиваль Площадь проекта: 4,743 кв.м. Всего зданий: всего 2 зд…
€94,102
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/5
The Proud Rawai Condominium - пятиэтажное здание с 48 апартаментами воплощает в себе высочай…
€88,780
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/7
Идеальный выбор для проживания в районе Раваи. Современный стиль проекта обеспечивает комфор…
€103,350
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/9
112 студий и 61 апартамент с 2 спальнями - 3 бассейна с панорамным видом - 3 бара у бассей…
€97,900
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6/7
Palmetto Park Condominium - новый жилой проект, расположенный в Карон, Пхукет. Комплекс заду…
€105,884
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
Проект расположен на пляже Най Янг. Этот проект состоит из 6 элегантных 7-этажных зданий,…
€114,928
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/8
Инвестируйте в Роскошную Жизнь рядом с Аэропортом и Пляжем на Пхукете! Мы представляем ва…
€100,770
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Квартира с дизайнерским ремонтом в популярном комплексе The Panora Phuket Condominiums в рай…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Отличная квартира в жилом комплексе Surin Sabai, расположенном в Чонг Тале, Пхукет. Апартаме…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
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Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку…
Цена по запросу

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Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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