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Квартиры-студии с видом на море в Паттайя, Таиланд

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24 объекта найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/8
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€94,206
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 7/8
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€34,907
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 7/8
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€32,222
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7/8
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€34,592
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€39,150
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Площадь 27 м²
Этаж 3/8
Комплекс расположен в семистах метрах от самого шикарного пляжа в Паттайе Cozy Beach (наверн…
€51,865
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской…
€44,981
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Площадь 23 м²
Этаж 1/8
Один из лучших застройщиков Таиланда в 2020 году завершил свой новый проект Олимпус. Невероя…
€62,710
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Площадь 22 м²
Этаж 9/51
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, мн…
€68,226
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Площадь 22 м²
Этаж 2/8
Цены  на студии отличаются в зависимости от планировок, метража, этажа и вида из окна …
€43,190
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 30
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€69,068
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€40,795
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€69,446
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€52,026
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€98,575
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€353,458
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€58,910
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€148,067
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Na Chom Thian, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Na Chom Thian, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 40
Riviera Monaco - это элитный современный кондоминиум, расположенный в Na Chom Thian южной ча…
€0
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 7
Ocean Horizon - новый проект на 1-й береговой линии в зоне чистых пляжей На Джомтьен. Ocean …
€92,065
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 22
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на…
€93,371
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 20
The Cloud - это новый высотный комплекс премиум - класса, состоящий из 20 этажей, со 161 кв.…
€51,145
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Паттайя, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 8
Olympus - это новый комплекс апартаментов класса люкс в престижном районе в центре Паттайи, …
€92,754
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 30
Seven Seas Le Carnival - это проект от известного застройщика Universal Group Thailand. Кон…
€78,686

Параметры недвижимости в Паттайя, Таиланд

с видом на горы
недорогая
элитная
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