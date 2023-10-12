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Квартиры-студии с видом на горы в Паттайя, Таиланд

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2 объекта найдено
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Паттайя, Таиланд
Студия со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Паттайя, Таиланд
Площадь 22 м²
Этаж 9/51
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, мн…
€68,226
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Площадь 22 м²
Этаж 2/8
Цены  на студии отличаются в зависимости от планировок, метража, этажа и вида из окна …
€43,190

Параметры недвижимости в Паттайя, Таиланд

с видом на море
недорогая
элитная
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