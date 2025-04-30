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Квартиры-студии с видом на горы в Паттайе, Таиланд

Паттайя
28
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2 объекта найдено
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 22 м²
Этаж 9/51
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, мн…
$72,350
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 22 м²
Этаж 2/8
Цены  на студии отличаются в зависимости от планировок, метража, этажа и вида из окна …
$45,800
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Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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