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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Паттайе, Таиланд

кондо
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/8
Великолепная квартира с одной спальней с видом на море и поле для гольфа, 42 квм, 4 этаж, ос…
$449
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с бассейном