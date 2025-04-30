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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Паттайе, Таиланд

кондо
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9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/8
Уютная квартира с одной спальней 29 квм на третьем этаже, с видом на дворец и холм Пратамнак…
$299
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NEW AND NICE 2 bedroom for rent in PALM WONGAMAT в Na Kluea, Таиланд
NEW AND NICE 2 bedroom for rent in PALM WONGAMAT
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 24/46
Новая и хорошая 2 спальня для аренды в PALM WONGAMAT- 2 спальни-83 кв.м.-24 ф.-3 Телевизор, …
$2,800
в месяц
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Highrise Property and Construction
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2 Bedrooms 1 bathroom for rent in Zire Wongamat в Na Kluea, Таиланд
2 Bedrooms 1 bathroom for rent in Zire Wongamat
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 15/54
2 спальни 1 ванная комната для аренды в Zire WongamatЗире Вонгамат в арендуРасположение: Won…
$35,000
в месяц
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Highrise Property and Construction
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2 Bedroom 2 Bathroom sea view FOR RENT at Riviera Wongamat в Na Kluea, Таиланд
2 Bedroom 2 Bathroom sea view FOR RENT at Riviera Wongamat
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 31/43
2 Спальня 2 Ванная вид на море для аренды на Ривьера ВонгаматБашня - угловой блокРазмер 81 м…
$1,710
в месяц
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Highrise Property and Construction
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Квартира 3 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 10/46
Квартира с 2 спальнями и ванными комнатами (аренда от 6 месяцев), полностью мебилированная и…
$1,304
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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Кондо 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 28/31
1 Спальня вид на море 30 м2 в Edge Central Pattaya в Южной Паттайе, Паттайя-30 кв.м.-28 этаж…
$1,032
в месяц
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Highrise Property and Construction
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 15/46
Квартира с 1 спальней (аренда от 6 месяцев), полностью меблированная и оборудованная в элитн…
$660
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/8
Великолепная квартира с одной спальней с видом на море и поле для гольфа, 42 квм, 4 этаж, ос…
$449
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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1 bedroom 1 bathroom FOR RENT in Zire Wongmat в Na Kluea, Таиланд
1 bedroom 1 bathroom FOR RENT in Zire Wongmat
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 19/51
1 спальня 1 ванная комната для аренды в Zire Wongmat- Размер 49 кв.м.1 спальня 1 ванная комн…
$740
в месяц
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Highrise Property and Construction
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Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с видом на море
с бассейном
Realting.com
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