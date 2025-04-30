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Кондо с бассейном в Паттайе, Таиланд

Паттайя
44
Кондо Удалить
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183 объекта найдено
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11/12
2 Bedroom 2 bathroom 105 m2 in Siam Penthouse 3     -Size 105 sqm.   -2 Bedroom 2 bathroo…
$354,715
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 29/36
Кондоминиум Park Beach Кондоминиум Park Beach удачно расположен в районе Наклуа.  Прод…
$191,176
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 3/7
2 Bedroom 2 Bathroom 104.13 m2 in Zensiri Residences Type 2 Bedroom 2 Bathroom Size …
$250,831
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 8/8
1Bedroom 1Bathroom Pool view 29.30 m2 in  Pristine Park 3, Jomtien, Pattaya Chon Buri …
$74,419
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 29/46
Riviera Jomtien. Большая квартира-студия на продажуRiviera Jomtien.  Тип Студия Размер  32 к…
$117,353
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6/8
Resale!  1 bedroom  Siam Oriental Dream in Pratumnak, Pattaya • 1 bedroom  • pool view …
$58,821
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 11/46
Студия с 1 ванной комнатой в комплексе The Palm Wongamat Beach в Северной Паттайе, ПаттайяТи…
$120,589
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/7
1 Bedroom 1 Bathroom 59.35 m2 in Zensiri Residences Type 1 Bedroom 1 Bathroom Size 5…
$135,632
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 17/54
Продается потрясающая студия с видом на море! Кондоминиум Zire Wongamat удачно расположен …
$161,765
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/8
LAGUNA BEACH RESORT  2   Иностранное название ВСЕ НОВОЕ! 1 спальня 37м2; 2 этажа здание DОбз…
$66,765
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/6
2 спальни, 2 ванные комнаты, 165 м2 в Nordic Residence Тип: 2 спальни, 2 ванные комнаты П…
$229,412
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 19/43
Продается студия с видом на море в кондоминиуме Riviera Wongamat в Паттайе Студия 24 кв…
$67,647
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 17/27
1 спальня 2 ванная комната 90 м2 в Маркленде- Северо-ориентированный блок с захватывающим ду…
$200,177
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/36
Продается большая квартира с 1 спальней и видом на море в кондоминиуме Park Beach на первой …
$132,353
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 6/36
Wyndham Grand Residences Wongamat Pattaya in North Pattaya, Pattaya 2 bedroom 2 bathroom …
$397,176
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 11/49
2 Bedroom, 2 Bathroom Ocean view 67.28 m2 in Seaspire Jomtien, Chon Buri  Type: 2 Bedr…
$340,358
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Этаж 15/36
Прекрасный вид на море! 2 спальни 3 ванные комнаты 164 м2 в Park Beach Condominium-15 этаж -…
$588,235
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 32/54
Цена улучшилась!2 спальни, 2 ванные комнаты в Zire Wongamat в Северной Паттайе, ПаттайяТип 2…
$464,706
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 41/46
Riviera Jomtien.Big Studio apartment for sale Riviera Jomtien.  Type Studio Size  27 sq…
$100,000
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 5/7
Кондоминиум The Sanctuary WongamatТип  2 спальни 2 ванные комнаты Площадь 130 кв.м. Этаж 5-й…
$338,233
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 14/38
Кондоминиум Wongamat Tower Beachfront Кондоминиум Wongamat Tower удачно расположен в район…
$111,764
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 30/36
Park Beach Condominium Park Beach condominium удачно расположен в районе Наклуа. Кондомини…
$220,585
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 7
1 bedroom 1 bathroom 65 m2 Pool side in Zenith Pattaya Condominium Size 30 sqm Forei…
$190,882
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 32/46
The Palm - Wongamart Beach  Паттайя Север, На Клуа, Банг Ламунг, Чон Бури, 20150 The Palm…
$750,000
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/33
1 Bedroom 1 Bathroom 34 m2 in The Riviera California Development Name : The Riviera Calif…
$103,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 20/43
БИАХ ФРОНТ ЛЮКСУРИЯ СКАЙ БИЧ КОНДО СПАЦИОНАЛ 1 БЕДРОУМ СИА ВИД для продажи и аренды ПаттайиМ…
$220,588
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 6/36
Продается полностью меблированная студия площадью 55 квадратных метров, на высоком этаже, в …
$117,647
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 42/55
2 спальни 2 ванные комнаты в Copacabana Coral ReefТип: 2 спальни 2 ванные комнаты Размер: 69…
$299,255
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/8
City Garden Pratumnak     1 bed 1 bath     32 sq m  Floor 7 th     Building B   …
$70,588
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Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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