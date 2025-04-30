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Кондо с видом на море в Паттайе, Таиланд

Паттайя
44
Кондо Удалить
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113 объектов найдено
Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 29/36
Кондоминиум Park Beach Кондоминиум Park Beach удачно расположен в районе Наклуа.  Прод…
$191,176
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 29/46
Riviera Jomtien. Большая квартира-студия на продажуRiviera Jomtien.  Тип Студия Размер  32 к…
$117,353
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 16/38
Тип: Студия1 ванная комната Площадь: 26,5 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 16-й Сборы з…
$105,849
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 11/46
Студия с 1 ванной комнатой в комплексе The Palm Wongamat Beach в Северной Паттайе, ПаттайяТи…
$120,589
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 35/38
1 спальня, 1 ванная комната, 48 м2, потрясающий вид на море в башне Вонг Амат.Тип: 1 спальня…
$135,294
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 17/54
Продается потрясающая студия с видом на море! Кондоминиум Zire Wongamat удачно расположен …
$161,765
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 15/24
Cosy Beach View in Pratumnak, Pattaya •Type: 1 bedroom •Size: 49 sq m.  •Fully furnishe…
$108,823
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 19/43
Продается студия с видом на море в кондоминиуме Riviera Wongamat в Паттайе Студия 24 кв…
$67,647
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 17/27
1 спальня 2 ванная комната 90 м2 в Маркленде- Северо-ориентированный блок с захватывающим ду…
$200,177
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/36
Продается большая квартира с 1 спальней и видом на море в кондоминиуме Park Beach на первой …
$132,353
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 6/36
Wyndham Grand Residences Wongamat Pattaya in North Pattaya, Pattaya 2 bedroom 2 bathroom …
$397,176
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 11/49
2 Bedroom, 2 Bathroom Ocean view 67.28 m2 in Seaspire Jomtien, Chon Buri  Type: 2 Bedr…
$340,358
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Этаж 15/36
Прекрасный вид на море! 2 спальни 3 ванные комнаты 164 м2 в Park Beach Condominium-15 этаж -…
$588,235
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 32/54
Цена улучшилась!2 спальни, 2 ванные комнаты в Zire Wongamat в Северной Паттайе, ПаттайяТип 2…
$464,706
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 28/54
Кондоминиум класса люкс Northpoint на продажуРасположение: Naklua, Wongamat, Pattaya- 28 эта…
$619,469
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 41/46
Riviera Jomtien.Big Studio apartment for sale Riviera Jomtien.  Type Studio Size  27 sq…
$100,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 14/38
Кондоминиум Wongamat Tower Beachfront Кондоминиум Wongamat Tower удачно расположен в район…
$111,764
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 30/36
Park Beach Condominium Park Beach condominium удачно расположен в районе Наклуа. Кондомини…
$220,585
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 32/46
The Palm - Wongamart Beach  Паттайя Север, На Клуа, Банг Ламунг, Чон Бури, 20150 The Palm…
$750,000
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/33
1 Bedroom 1 Bathroom 34 m2 in The Riviera California Development Name : The Riviera Calif…
$103,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 20/43
БИАХ ФРОНТ ЛЮКСУРИЯ СКАЙ БИЧ КОНДО СПАЦИОНАЛ 1 БЕДРОУМ СИА ВИД для продажи и аренды ПаттайиМ…
$220,588
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 6/36
Продается полностью меблированная студия площадью 55 квадратных метров, на высоком этаже, в …
$117,647
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 9/29
Продается в Северном Берегу  Расположение: центр Паттайи   Площадь 68 кв. м.   1 спальня…
$232,353
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 9/20
Вид на море, 1 спальня, 1 ванная комната в 1 Tower Pratumnak в районе Пратумнак, ПаттайяХАРА…
$182,353
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 4/8
2-кратный зал в Лагуна Хайтс в Северной Паттайе, Паттайя 2bedroom 2baroom Размер 70 кв. …
$158,824
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 26/54
Zire Wongamart condo 1 bedroom  Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri, 20150 Zi…
$278,750
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/27
Продается полностью меблированная квартира с 1 спальней и 1 ванной комнатой, площадью 54 ква…
$147,059
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 20/31
1-комнатная квартира 55 м2 в Baan Plai Haad - Паттайя • 1 спальня • 55 м2 • Этаж 20-й •…
$164,705
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 20/31
2 спальни 2 ванная комната в базе центральная паттайя в Южной Паттайе, Паттайя Тип: 2 спал…
$250,000
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Параметры недвижимости в Паттайе, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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