Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Nong Pla Lai
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Поле для гольфа

Квартиры-студии около гольф-клуба в Nong Pla Lai, Таиланд

Студия Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 30 м²
Этаж 26/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$129,123
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 30 м²
Этаж 19/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$118,816
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 29 м²
Этаж 44/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$175,608
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 40 м²
Этаж 40/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$217,389
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 39 м²
Этаж 44/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$234,143
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 28 м²
Этаж 25/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$129,123
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram

Параметры недвижимости в Nong Pla Lai, Таиланд

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти