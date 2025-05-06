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Квартиры-студии с видом на море в Nong Pla Lai, Таиланд

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7 объектов найдено
Студия в Na Kluea, Таиланд
Студия
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%!Прекрасно подходит как для постоянного…
$109,776
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DDA Real Estate
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 30 м²
Этаж 26/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$129,123
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 30 м²
Этаж 19/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$118,816
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 29 м²
Этаж 44/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$175,608
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 40 м²
Этаж 40/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$217,389
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 39 м²
Этаж 44/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$234,143
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 28 м²
Этаж 25/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$129,123
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Параметры недвижимости в Nong Pla Lai, Таиланд

с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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