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Пентхаусы около гольф-клуба в Nong Pla Lai, Таиланд

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1 объект найдено
Пентхаус в Паттайя, Таиланд
Пентхаус
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 47/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$655,864
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Параметры недвижимости в Nong Pla Lai, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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