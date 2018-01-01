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  3. Двухэтажные виллы с частными бассейнами и системой «умного дома», рядом с пляжами Лаян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Двухэтажные виллы с частными бассейнами и системой «умного дома», рядом с пляжами Лаян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€536,841
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5
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О комплексе

Виллы находятся в проекте с концепцией «город в городе» рядом с другой недвижимостью для отдыха, жизни, инвестиций.

Урбан виллы в стиле минимализм с технологиями "умного дома", собственными бассейнами и доступом к общей инфраструктуре ближайших кондоминиумов. В этом современном комплексе вилл есть атмосфера уединения и комфорта, но при этом рестораны, детский клуб и коворкинг находятся на заднем дворе.

Философия проекта подразумевает использование экологичных материалов, оптимизацию пространства и сбережение природных ресурсов.

Беспроцентная рассрочка до окончания строительства. Доступна опция участия в арендной программе.

Расположение и объекты поблизости

Район пляжа Лаян является продолжением пляжа Банг Тао на северо-западе Пхукета и находится рядом с двумя другими пляжами: Банг Тао и Банана. Он окружён тропическими лесами и заповедными зонами. Все знакомые места района Банг Тао и Лагуны доступны в пределах 10 минут езды от комплекса.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Двухэтажные виллы с частными бассейнами и системой «умного дома», рядом с пляжами Лаян и Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€536,841
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Жилой комплекс The Park Surin
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  Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Роскошная квартира в комплексе The Park Surin, расположенном по адресу: Hat, 128 Srisoonthorn Rd, Cherngtalay, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Квартира имеет очень практичную планировку, с каждой комнатой идеального размера и удобной гостиной. На большом крытом балконе имеется дополнительная обеденная зона и зона отдыха. Апартаменты полностью меблированы и имеют две ванные комнаты. Квартира была полностью отремонтирована в средиземноморском стиле. Удобства: комплекс под управлением, ресторан на территории, джакузи, общий бассейн, общий тренажерный зал, круглосуточная безопасность, видеонаблюдение 24/7, автомобильная стоянка, сауна, стойка регистрации / вестибюль. Предоставляется беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Владение квартирой - иностранная квота. Проект предлагает инвесторам возможность владеть недвижимостью в самом ценном участке Пхукета с привилегированным доступом к объектам мирового класса. Доход от аренды - 8%. Дорога до пляжа Сурин составит всего в 3 минуты пешком. Внешняя инфраструктура находится в шаговой доступности. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Кондоминиум с бассейном, видом на горы и сад, 700 метров до пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Кондоминиум с бассейном, видом на горы и сад, 700 метров до пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
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Проект включает все для семейного досуга, спорта и активного отдыха. Для заботы о природе Пхукета в строительстве применяются современные экологичные технологии. В жилом комплексе есть апартаменты различной планировки: студии, стандартные апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы. Особенности квартир Внутреннее пространство Студии: кухня, ванная комната, спальня, балкон Односпальные апартаменты: гостиная, кухня, спальня, ванная комната, балкон Двуспальные апартаменты: гостиная, кухня и фойе, 2 спальни, ванная комната, 2 балкона в каждой спальне. В главной спальне есть собственная гардеробная зона и ванная комната. Трёхспальные апартаменты: холл, кладовая, гостиная, кухня и фойе, 3 спальни, ванная комната, 3 балкона в каждой спальне. В двух спальнях расположены собственные гардеробные зоны и ванные комнаты. Дуплексы: фронтальная терраса , гостиная, кухня, туалетная комната, кладовая и лестница, задняя терраса, сад перед бассейном, 2 спальни, 1-2 ванные комнаты, холл. Каждая квартира оборудована мебелью и бытовой техникой, автоматическим контролем климата, инверторной централизованной системой кондиционирования и технологией умный дом. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: места для хранения вещей и чемоданов, детские кроватки и стульчики для кормления по запросу гостей, магазин с товарами первой необходимости, аптека, бронирование туров, ресторан и бар, шаттл бас до пляжа, пандусы для детских колясок и для людей с ограниченными возможностями, детский клуб, пешеходные дорожки, зона для йоги, спортивная площадка. Преимущества Экологичность. Первый в Таиланде экологический проект с сертификацией по международной программе EDGE. Для собственников и гостей это означает экономию на расходе электроэнергии и воды до 40%. Программа гарантированного дохода. Вы можете вступить в программу гарантированного дохода, позволяющую Вам получать пассивный доход в размере 5% годовых от стоимости приобретаемой недвижимости в течение 3 лет. Варианты инвестиционных программ: Вариант A: Программа гарантированного дохода предполагает оплату 50% стоимости квартиры и получение рассрочки в течение всего срока строительства на вторую половину стоимости. Выплата дохода начинается через год после 100% оплаты стоимости апартаментов. Арендный доход - 5% Количество лет - 3 1-й платеж: 50% 2-й платеж: 20% 3-й платеж: 20% 4-й платеж: 10% Вариант B: Особые условия для граждан Таиланда с доходом 5% на 3 года. Вторая часть разделена на 12 ежемесячных платежей общей суммой в 20% за вычетом резервационного платежа. Арендный доход - 5% Количество лет - 3 1-й платеж: 5% 12 ежемесячных платежей: 20% - сумма всех платежей минус резервационный платеж Последний платеж: 75% Программа Rental Pool Вы можете вступить в программу арендного дохода Rental Pool, позволяющую Вам получать 60% от арендной прибыли. Варианты программ рассрочки: Вариант A: 1-й платеж: 100% Вариант В: 1-й платеж: 50% 2-й платеж: 20% 3-й платеж: 20% 4-й платеж: 10% Ориентировочные сроки платежей: Резервационный платеж: THB 100,000 в течении 3 рабочих дней с момента подписания резервации 1-й платеж: в течение 30 дней после резервации (за вычетом суммы резервации) 2-й платеж: по завершении остекления здания А (Март 2023) 3-й платеж: по завершении фасадных работ здания А (Май 2023) 4-й платеж: по завершении благоустройства территории (Июль 2023) Расположение и объекты поблизости 700 метров до пляжа Банг Тао 2 км до лагуны, самой престижной на острове зоны отдыха и развлечений 10 минут на машине до теннисных кортов, полей для гольфа и СПА 15 минут на машине до супермаркетов Tesco Lotus и Macro 20 минут на машине до аэропорта.
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