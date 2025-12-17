Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Ко Самуи
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Ко Самуи, Таиланд

1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Ко Самуи, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Этаж 2/4
Уникальная инвестиционная возможность на острове Самуи — стильные апартаменты с потрясающим …
$471,950
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
