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Квартиры с видом на море в Ко Самуи, Таиланд

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однокомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ко Самуи, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейном и панорамным видом, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы и апартаменты …
$214,156
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Квартира 2 комнаты в Ко Самуи, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ко Самуи, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Самуи, Таиланд Предлагаются мебл…
$235,045
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Параметры недвижимости в Ко Самуи, Таиланд

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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