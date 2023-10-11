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Квартиры с видом на море в Ko Samui, Таиланд

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4 объекта найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Чавенг Ной, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Чавенг Ной, Таиланд
Элитная квартира в комплексе WING SAMUI CONDOMINIUM, расположенном в Бопхуте (Самуи). Апарта…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Чавенг Ной, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Чавенг Ной, Таиланд
Элитная квартира в комплексе WING SAMUI CONDOMINIUM, расположенном в Бопхуте (Самуи). Апарта…
Цена по запросу
Квартира с балконом, с мебелью, с лифтом в Ko Samui, Таиланд
Квартира с балконом, с мебелью, с лифтом
Ko Samui, Таиланд
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
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€132,674
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Ko Samui, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Ko Samui, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€76,049

Параметры недвижимости в Ko Samui, Таиланд

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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