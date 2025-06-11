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Квартиры с террасой в Ko Samui, Таиланд

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ko Samui, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейном и панорамным видом, Самуи, Таиланд Предлагаются виллы и апартаменты …
$214,156
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Квартира 2 комнаты в Ko Samui, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Самуи, Таиланд Предлагаются мебл…
$235,045
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Квартира 1 комната в Ko Samui, Таиланд
Квартира 1 комната
Ko Samui, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 4
Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд Компле…
$77,386
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Параметры недвижимости в Ko Samui, Таиланд

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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