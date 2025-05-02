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Виллы с гаражом в Ко Кео, Таиланд

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1 объект найдено
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Отличный дом для вашей семьи Добро пожаловать в этот роскошный дом, где каждая деталь соз…
$410,714
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Параметры недвижимости в Ко Кео, Таиланд

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