Кондоминиумы в Ко Кео, Таиланд

1 объект найдено
Кондо в Pa Khlok, Таиланд
Кондо
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 528 м²
Расположенный в престижной Royal Phuket Marina, этот недавно отремонтированный и элегантно о…
$1,72 млн
Параметры недвижимости в Ко Кео, Таиланд

Недорогая
Элитная
