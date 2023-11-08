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Таиланд
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Khlong Toei Subdistrict
Жильё в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
квартиры
32
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32 объекта найдено
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Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€284,136
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Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€1,66 млн
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€492,778
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€1,21 млн
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€777,767
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€377,288
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€336,542
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€190,544
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€225,964
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€260,609
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€170,119
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€126,685
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€95,918
Рекомендовать
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
€1,95 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
€2,53 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
€355,804
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
€670,365
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Ideo Sukhumvit Rama 4 - это роскошный проект кондо и апартаментов, расположенный в Пхра Кхан…
€550,965
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Estelle Phrom Phong - это высотный ультра - роскошный кондоминиум в Бангкоке в районе Ваттан…
€480,951
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Estelle Phrom Phong - это высотный ультра - роскошный кондоминиум в Бангкоке в районе Ваттан…
€781,025
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Ideo Sukhumvit Rama 4 - это роскошный проект кондо и апартаментов, расположенный в Пхра Кхан…
€115,234
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Ideo Sukhumvit Rama 4 - это роскошный проект кондо и апартаментов, расположенный в Пхра Кхан…
€249,028
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Ideo Sukhumvit Rama 4 - это роскошный проект кондо и апартаментов, расположенный в Пхра Кхан…
€145,150
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Hyde Heritage Thonglor - это новый проект роскошного кондоминиума в Бангкоке, расположенный …
€1,17 млн
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Hyde Heritage Thonglor - это новый проект роскошного кондоминиума в Бангкоке, расположенный …
€656,988
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Hyde Heritage Thonglor - это новый проект роскошного кондоминиума в Бангкоке, расположенный …
€358,212
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
3
97 м²
27
Новая резиденция в самом центре престижного района Бангкока, Таиланд Резиденция располагает…
€874,584
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
2
34 м²
47
Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд Резиденция располагае…
€115,734
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
3
1
180 м²
37
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€1,95 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
3
1
87 м²
37
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€670,365
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Параметры недвижимости в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
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