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Квартиры в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд

двухкомнатные
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33 объекта найдено
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
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€287,803
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€1,68 млн
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€499,137
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€1,23 млн
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€787,805
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€382,157
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€340,885
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€193,003
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€228,880
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€263,972
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€172,314
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€128,320
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€97,156
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Dev…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Ideo Sukhumvit Rama 4 - это роскошный проект кондо и апартаментов, расположенный в Пхра Кхан…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Estelle Phrom Phong - это высотный ультра - роскошный кондоминиум в Бангкоке в районе Ваттан…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Estelle Phrom Phong - это высотный ультра - роскошный кондоминиум в Бангкоке в районе Ваттан…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Ideo Sukhumvit Rama 4 - это роскошный проект кондо и апартаментов, расположенный в Пхра Кхан…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Ideo Sukhumvit Rama 4 - это роскошный проект кондо и апартаментов, расположенный в Пхра Кхан…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Ideo Sukhumvit Rama 4 - это роскошный проект кондо и апартаментов, расположенный в Пхра Кхан…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Hyde Heritage Thonglor - это новый проект роскошного кондоминиума в Бангкоке, расположенный …
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Hyde Heritage Thonglor - это новый проект роскошного кондоминиума в Бангкоке, расположенный …
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Hyde Heritage Thonglor - это новый проект роскошного кондоминиума в Бангкоке, расположенный …
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Hyde Heritage Thonglor - это новый проект роскошного кондоминиума в Бангкоке, расположенный …
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Количество этажей 27
Новая резиденция в самом центре престижного района Бангкока, Таиланд Резиденция располагает…
€874,584
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 34 м²
Количество этажей 47
Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд Резиденция располагае…
€115,734
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Пентхаус 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 37
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€1,97 млн

Параметры недвижимости в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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