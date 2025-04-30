Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Карон
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Гараж

Квартиры-студии с гаражом в Кароне, Таиланд

Студия Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты в пешей доступности до 2 пляжей. Всего 430 м до пляжа Ката и 850 м до пляжа Каро…
$210,627
Оставить заявку
Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Очаровательные апартаменты в шаговой доступности от двух прекрасных пляжей: всего 500 метров…
$103,722
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кароне, Таиланд

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти