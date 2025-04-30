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Квартиры-студии с садом в Кароне, Таиланд

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/8
Новая квартира-студия, 36,8 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
$116,812
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Параметры недвижимости в Кароне, Таиланд

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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