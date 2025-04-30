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Квартиры-студии с бассейном в Кароне, Таиланд

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Карон, Таиланд
Студия 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Проект апартаментов строится в одной из самых востребованных локаций острова, где недостаток…
$133,799
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Параметры недвижимости в Кароне, Таиланд

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с видом на море
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